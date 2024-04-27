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«صحة غزة»: سكان القطاع يشربون مياهاً غير آمنة

طفل فلسطيني في طريقه للبحث عن مياه صالحة للاستخدام بغزة (أرشيفية)
28 ابريل 2024 01:35

غزة (وكالات)

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أمس، أن جميع سكان القطاع يشربون مياهاً «غير آمنة» نتيجة عدم سماح إسرائيل بإدخال مواد لمعالجتها.
وأفادت الوزارة، في منشور عبر منصة «تلغرام»، بأنه «مع توقف مختبر الصحة العامة، وعدم القدرة على فحص مياه الشرب، جميع مواطني قطاع غزة يشربون مياهاً غير آمنة تعرض حياتهم للخطر»، موضحة أن ذلك يعود «لعدم سماح إسرائيل بإدخال مادة الكلور للتعقيم أو أي بديل عنها لمعالجة مياه الشرب».
وتواصل إسرائيل عرقلة إيصال المساعدات والمواد الأساسية اللازمة لأهالي القطاع المحاصر، رغم قرارات محكمة العدل الدولية التي تأمرها بضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.
والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة بغزة، رصد إصابات بالحمى الشوكية والكبد الوبائي بسبب طفح مياه الصرف الصحي بين النازحين، وعدم توافر المياه الصالحة للشرب.
وفي بيان لاحق السبت الماضي، حذرت الوزارة من انتشار العديد من الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات في الشوارع وبين خيام النازحين، وانتشار الزواحف والحشرات، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية.

وزارة الصحة الفلسطينية
غزة
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