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تحذيرات من إشراف «بديل دولي» للأمم المتحدة على عمل «الأونروا»

تفنيد مزاعم الجيش الإسرائيلي لتشويه عمل الوكالة الدولية (أرشيفية)
28 ابريل 2024 01:35

غزة (وكالات)

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حذرت الفصائل الفلسطينية، أمس، من مخاطر إشراف أي بديل دولي عن الأمم المتحدة على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
جاء ذلك في بيان، تعليقاً على تقرير صادر عن لجنة دولية مستقلة معنية بمراجعة حياد «الأونروا» دعا «لإنشاء جسم دولي يشرف على عمل الوكالة من خارجها».
وخلص التقرير الصادر عن اللجنة، الاثنين الماضي، إلى عدم تقديم إسرائيل أي دليل على مزاعمها بشأن عدم حيادية الوكالة، وأكد أهمية دورها الإغاثي.
وقالت الفصائل في بيانها: «تابعنا باهتمام وبقلق التقرير الذي صدر عن اللجنة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، لمراجعة حياد (الأونروا)، والتي فنّدت فيه مزاعم الجيش الإسرائيلي التي حاول عبرها تشويه عمل الوكالة الدولية».
واستدرك البيان «لكن في مضمون التقرير الذي جاء في 54 صفحة، نتوقف عند مجموعة من المحاذير والمخاطر التي تستهدف العمل على تفريغ عمل (الأونروا)، وتشكيل أجسام دولية بديلة عن الأمم المتحدة في متابعتها، والإشراف عليها».
وأضافت: «جاء في سياق التقرير دعوة لإنشاء جسم دولي يشرف على عمل (الأونروا) من خارجها، وهو ما يشكل بحد ذاته استهدافا سياسيا بامتياز، يمهّد لانتزاع مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه يحل محل اللجنة الاستشارية لـ(الأونروا) المشكلة من 28 دولة و3 أعضاء مراقبين».

فلسطين
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غزة
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