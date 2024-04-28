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مقتل وإصابة 38 شخصاً بإعصار قوي ضرب الصين

مبان مدمرة ومتضررة بعد أن ضرب إعصار جوانجو، بجنوب الصين
28 ابريل 2024 08:26

قتل 5 أشخاص وأصيب 33 آخرون إثر إعصار قوي ضرب جوانجو، عاصمة مقاطعة جوانجدونج جنوبي الصين، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.

وذكرت وكالة انباء شينخوا الصينية أن الإعصار ضرب بلدة "شونجلوتان" بمنطقة بايوان بالمدينة، في الوقت الذي سجلت فيه محطة الأرصاد الجوية في قرية ليانجتيان سرعة رياح قصوى بلغت 6ر20 متر في الثانية.

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وفي تحقيق أولي أجراه مكتب الأرصاد الجوية الإقليمي تم تحديد شدة الإعصار عند المستوى الثالث- أقل بمستويين من أعلى مستوى في مقياس شدة الأعاصير المكون من خمس مستويات- وأنه تحرك لمسافة تبلغ كيلو متر واحد تقريبا.

وتم إرسال رجال الانقاذ من إدارات الطوارئ والطقس والإطفاء ومحطات المياه والصحة بالمدينة إلى الموقع بشكل فوري. وبحلول الساعة العاشرة مساء كانت جميع عمليات البحث والإنقاذ في الموقع قد انجزت بشكل رئيسي. وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

المصدر: وكالات
الصين
إعصار
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