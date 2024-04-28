الإثنين 29 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بنجلاديش تواجه أطول موجة حر

إحدى المركبات ترش المياه على طول طريق مزدحم لخفض درجة الحرارة وسط موجة حارة في دكا
28 ابريل 2024 14:11

أصدرت السلطات في بنجلاديش تحذيرا آخر من موجة الحر لمدة ثلاثة أيام إضافية ابتداء من اليوم الأحد، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أطول موجة حر منذ 75 عاما.

وسجلت بنجلاديش أعلى درجات حرارة هذا الموسم بلغت 7ر42 درجة مئوية أمس الأول الجمعة في منطقة شوادانجا بجنوب غرب البلاد. وأظهرت بيانات الأرصاد أن أقصى درجة حرارة في دكا ذلك اليوم بلغت 2ر38 درجة مئوية.

 

أخبار ذات صلة
موجة الحر تفاقم معاناة النازحين في غزة
الفلبين تنفذ "التعلم عن بعد" بسبب موجة الحر

وأجبرت موجة الحر الشديدة الحكومة على إغلاق المدارس لمدة أسبوع، حيث تستعد المستشفيات لاستقبال أعداد أعلى من المرضى بسبب الأمراض المتعلقة بالحر. وقال شاهين الإسلام أحد مسؤولي الأرصاد إن موجة الحر وصلت ليومها الـ29 اليوم الأحد، وهى أطول فترة لموجة حر منذ أن بدأت الحكومة في تسجيل البيانات عام .1948  

وقال مسؤول أرصاد آخر يدعى خانداكير حفيظ الرحمن " موجة الحر تؤثر على أكثر من 50 من 64 منطقة إدارية". وأضاف أنه من المرجح أن يستمر الطقس الحار حتى الأسبوع الأول من مايو المقبل.

المصدر: وكالات
بنجلاديش
دكا
موجة حر
آخر الأخبار
أمطار(أرشيفية)
علوم الدار
الأرصاد: حالة الطقس المتوقعة اليوم
اليوم 08:24
أرشيفية
علوم الدار
تنبيه من "الأرصاد" بإجراءات السلامة أثناء المطر
اليوم 09:49
«الخبرة» سلاح «الرباعي» في نصف نهائي «الكأس الأغلى»
الرياضة
«الخبرة» سلاح «الرباعي» في نصف نهائي «الكأس الأغلى»
اليوم 12:08
الرئيس الصيني
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني يجري زيارة دولة إلى فرنسا
اليوم 12:04
دوري اليد يعود للنظام القديم بـ «أمر العمومية»
الرياضة
دوري اليد يعود للنظام القديم بـ «أمر العمومية»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©