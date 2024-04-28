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روسيا تعلن تحقيق إنجاز جديد في ساحة القتال

جندي أوكراني يطلق صواريخ
28 ابريل 2024 16:31

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، تحقيق إنجاز ميداني جديد في ساحة القتال وصد هجوم في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، إن "وحدات مجموعة القوات المركزية" سيطرت على قرية "نوفوباخموتيفكا" الواقعة شمال غرب مدينة أفدييفكا التي سيطرت عليها موسكو في فبراير الماضي.
وتقع "نوفوباخموتيفكا" في منطقة دونيتسك بالقرب من قرية "أوتشيريتني" التي اجتاحتها القوات الروسية بشكل سريع هذا الأسبوع، حيث تسيطر حالياً على معظمها وفقاً لمراقبين.
وقالت الوزارة إن القوات الروسية صدت أيضا سلسلة من الهجمات المضادة الأوكرانية بالقرب من "تشاسيف يار"، وهي نقطة مهمة أخرى في المنطقة التي تشهد اشتباكات متكررة بين الجانبين.
كان القائد الأعلى للقوات الأوكرانية أولكسندر سيرسكي قد اعترف في إبريلالجاري، بأنّ الوضع على الجبهة الشرقية "تدهور بشكل كبير". وقال إنه يرى "تكثيفاً كبيراً" للهجوم الروسي منذ مارس، مما أدى إلى "نجاحات تكتيكية".
في هذا السياق، توقّع رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف أنّ الوضع سيتفاقم حوالى منتصف مايو ومطلع يونيو المقبلين، التي ستكون "فترة صعبة" بالنسبة لأوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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