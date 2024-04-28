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روسيا تهدد برد "قاس" إذا تم المساس بأموالها المجمدة

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
28 ابريل 2024 17:02

هدد مسؤولان روسيان، اليوم الأحد، برد "قاس" في حالة مصادرة الأموال الروسية المجمدة وتعهدا بأن يواجه الغرب تحديات قانونية "لا نهاية لها" وإجراءات مماثلة.
وأعلنت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لن تتنازل مطلقا عن الأراضي التي سيطرت عليها من أوكرانيا مقابل إعادة الأصول المجمدة.
وأضافت، في منشور على تطبيق تلغرام "وطننا ليس للبيع".
وقالت "يتعين عدم المساس بالأصول الروسية، وإلا سيكون الرد قاسيا. يدرك كثيرون في الغرب ذلك بالفعل لكن ليس جميعهم للأسف".
وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتيح لإدارة الرئيس جو بايدن مصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو أمر قال الكرملين إنه غير قانوني وسيكون له رد فعل.
وبدوره، قال  دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الغرب لا يزال لديه في روسيا الكثير من الأموال التي يمكن استهدافها بإجراءات مضادة من موسكو.
وأضاف، في تعليقات منفصلة "ستكون آفاق التحديات القانونية (لمواجهة مصادرة الأصول الروسية) مفتوحة على مصراعيها... ستستفيد روسيا من ذلك وتدافع عن مصالحها إلى ما لا نهاية".
كان دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي هدد، أمس السبت، بالرد إذا صادرت الولايات المتحدة أموالا روسية مجمدة في الدول الغربية.
وقال ميدفيديف إن بلاده قد تستولي على أصول من بينها ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أميركيين في روسيا ردا على أي مصادرة لاحتياطيات موسكو من العملات المجمدة في الغرب.
وردا على الأزمة الأوكرانية الحالية، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وجمدت أصولا روسية سيادية في الغرب بقيمة 300 مليار دولار أميركي تقريبا، معظمها في مؤسسات مالية أوروبية وليست أميركية.

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المصدر: وكالات
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