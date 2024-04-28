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ماكرون يثير قضية الأسلحة النووية للدفاع عن أوروبا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
28 ابريل 2024 20:27

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تطوير دفاع أوروبي يمكن الاعتماد عليه، من خلال إضافة الأسلحة النووية إلى النقاش.
وبعد التأكيد على حاجة أوروبا إلى وضع خطة للدفاع عن نفسها في عالم متزايد العداء خلال كلمة ألقاها الأسبوع الماضي، اتخذ ماكرون خطوة إضافية في محاولة للضغط من أجل إجراء محادثات مع الدول الأوروبية الأخرى حول الأسلحة النووية.
وقال ماكرون، في جلسة لتلقي الأسئلة والإجابة عليها مع طلاب أوروبيين نظمتها مجموعة من الصحف الفرنسية ونشرت في أعدادها الصادرة اليوم الأحد "أنا أؤيد فتح هذا النقاش الذي يجب أن يشمل الدفاع الصاروخي والصواريخ بعيدة المدى والأسلحة النووية لأولئك الذين يملكونها أو الذين لديهم أسلحة نووية أميركية على أراضيهم".
وأكد ماكرون إن عقيدة فرنسا هي أن الأسلحة النووية يمكن استخدامها عند تعرض المصالح الحيوية للدولة للتهديد.
وأضاف أنه قال بالفعل إن هذه المصالح تشمل "بعدا أوروبيا".
كان ماكرون قد قال، في كلمته في الأسبوع الماضي، إن المظلة الأمنية الأميركية للدفاع عن أوروبا أصبحت ماضيا. 

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المصدر: د ب أ
إيمانويل ماكرون
الأسلحة النووية
أوروبا
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