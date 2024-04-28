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ألمانيا تتعهد بتفكيك حركة متطرفة متهمة بمحاولة انقلاب

نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية
28 ابريل 2024 22:32

تعهدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بالمضي قدما في تفكيك حركة "مواطني الرايخ" المتشددة في البلاد، وذلك قبل يوم من محاكمة أعضاء الجماعة المتهمين بالتخطيط للإطاحة بالحكومة عن طريق العنف.
وقالت وسائل إعلام، اليوم الأحد، إن أكثر من 3000 من عناصر إنفاذ القانون، بينهم مئات من أفراد القوات الخاصة، شنوا مداهمات في أنحاء ألمانيا في ديسمبر 2022 استهدفت المجموعة التي تتبني إيديولوجية يمينية متطرفة ترفض شرعية النظام الديمقراطي في ألمانيا.
وأضافت وسائل الإعلام أن رجال إنفاذ القانون احتجزوا أكثر من 20 شخصا، بما في ذلك زعيم عصابة أرستقراطي، وعضو برلمان سابق من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، وعضو واحد على الأقل في وحدة نخبة عسكرية.
وقال المدعي العام الاتحادي إن أعضاء حركة "مواطني الرايخ" وضعوا خطة لمهاجمة مبني مجلس النواب في البرلمان الألماني (البوندستاج) في العاصمة برلين واحتجاز النواب كرهائن.
ومن المقرر أن يمثل تسعة رجال، جميعهم ألمان، للمحاكمة غدا الاثنين في مدينة شتوتجارت، بينما سيحاكم 18 آخرون في وقت لاحق في إجراءات منفصلة في فرانكفورت وميونخ.
ونقلت وسائل الإعلام عن وزيرة الداخلية نانسي فيزر قولها، اليوم الأحد، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن "مواطني الرايخ المتشددين هؤلاء مدفوعون بالكراهية لديمقراطيتنا".
وأضافت: "سنواصل نهجنا الصارم حتى نكشف المجموعة ونفككها بالكامل، ولا ينبغي لأحد في هذا المشهد المتطرف أن يشعر بالأمان".

المصدر: د ب أ
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