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مباحثات ليبية فرنسية للوصول إلى تسوية سياسية في البلاد

أرشيفية
29 ابريل 2024 01:00

بنغازي (الاتحاد)

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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج خطوات رئيس المجلس في الوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية، يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء لأي أحد. وحسب بيان صادر عن مكتب المنفي تمحور اللقاء، الذي عقد في مقر المجلس، حول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا. 
كما تبادل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، والسفير الفرنسي في وقت سابق أمس وجهات النظر حول كيفية استئناف العملية السياسية والتعاون الثنائي. 
وتتزامن هذه التحركات مع شلل سياسي أعقب استقاله المبعوث الأممي السابق عبدالله باتيلي من منصبه في 16 أبريل الجاري بعد تقديم إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن، محملاً الأطراف الليبية مسؤولية استمرار الأزمة السياسية في البلاد، ووضع العراقيل أمام أي محاولات لحلحلة الانسداد والجمود الراهن.

ليبيا
فرنسا
محمد المنفي
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