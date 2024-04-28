زيلينسكي يوجه طلبات جديدة لحلفائه الغربيين

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، حلفاءه الغربيين الإسراع في تزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وبدء محادثات رسمية لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي وتوجيه دعوة لها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

تأتي هذه الطلبات فيما أقر رئيس الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي، في وقت سابق اليوم الأحد، بأن الوضع على الجبهة "تدهور" مع تحقيق القوات الروسية "نجاحات تكتيكية" في مناطق عدة.

وطالب زيلينسكي مرارا بتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وخاصة صواريخ "باتريوت".

وقال الرئيس الأوكراني، في خطابه المسائي المصور، إنه تحدث، قبل قليل، إلى زعيم الأقلية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز وشكر الكونغرس على إقرار حزمة المساعدات، لكنه أضاف أن أوكرانيا تتعاون مع جميع الشركاء لتسريع وتيرة تسليم المساعدات التي ستسمح لكييف بالحفاظ على مواقعها.

وقال زيلينسكي "ما زلنا ننتظر الإمدادات التي وُعدت بها أوكرانيا... والتي يمكن أن تغير الوضع في ساحة المعركة لصالحها".

وأضاف "في حديثي مع السيد جيفريز، أكدت أن هناك حاجة لأنظمة باتريوت في أسرع وقت ممكن".

وبخصوص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قال زيلينسكي إن أوكرانيا استوفت جميع الشروط لبدء محادثات الانضمام "والآن، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفي بالتزاماته".

وتحدث زيلينسكي عن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي قائلا إن كل دولة تشترك في القيم ذاتها ومستعدة للدفاع عنها "تستحق دعوة للانضمام إلى الحلف".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الرابع من أبريل الجاري إن أوكرانيا ستنضم إلى الحلف في نهاية المطاف.

وعبر زيلينسكي عن تفاؤله إزاء آفاق السلام، في إشارة إلى قمة السلام المقبلة المقرر عقدها في سويسرا يومي 15 و16 يونيو المقبل.