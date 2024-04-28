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سوناك يرفض تحديد موعد إجراء الانتخابات العامة في بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أرشيفية)
29 ابريل 2024 01:01

لندن (وكالات)

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رفض رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تحديد موعد إجراء الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، قبيل انتخابات المجالس المحلية وانتخابات رؤساء البلديات التي ستجري خلال الأسبوع الجاري. 
وقال سوناك، إنه لن يعلق على ما إذا كان سيتم إجراء الانتخابات العامة في يوليو المقبل أم لا، حسبما ذكرت تقارير إعلامية. وأضاف سوناك «ستحاول استخلاص أي استنتاج تريده مما أقوله، لن أقول أي شيء أكثر مما قلته بالفعل»، وهو ما يعني أنه من المرجح أن تجرى الانتخابات العامة في النصف الثاني من العام الجاري. 
ويفسر معظم المحللين ذلك على أنه يعني أكتوبر أو نوفمبر المقبل، على الرغم من أنه قد يعني من الناحية الفنية أيضا يوليو المقبل. 
وتتواصل التكهنات حول الموعد الذي سيدعو فيه رئيس الوزراء البريطاني إلى إجراء الانتخابات العامة التي يجب أن تجري قبل يناير 2025.

ريشي سوناك
بريطانيا
الانتخابات البريطانية
المملكة المتحدة
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