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أوكرانيا: الوضع يتدهور والجيش الروسي يحقق «نجاحات تكتيكية»

جندي أوكراني يجهز طائرة استطلاع من دون طيار بالقرب من منطقة دونيتسك (أ ف ب)
29 ابريل 2024 01:01

كييف، موسكو (كالات)

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أعلن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، أمس، أن الوضع على الجبهة تدهور مع تحقيق القوات الروسية «نجاحات تكتيكية» في مناطق عدة. 
وقال سيرسكي: إن روسيا تهاجم على طول خط المواجهة، وتحقق نجاحات تكتيكية في بعض المناطق. 
وأعلنت روسيا أمس، أنها سيطرت على قرية «نوفوباخموتيفكا» في الجبهة الشرقية لأوكرانيا، وتقع في منطقة تقدّمت فيها القوات الروسية بسرعة خلال الأسبوع الماضي في مواجهة الجيش الأوكراني. 
وحسب التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية، فإنه «من خلال عمليات نشطة، سيطرت وحدات مجموعة القوات المركزية قرية نوفوباخموتيفكا الواقعة شمال غرب مدينة أفدييفكا التي سيطرت عليها موسكو في فبراير الماضي». وتقع هذه القرية بالقرب من قرية «أوتشيريتني» التي اجتاحتها القوات الروسية بشكل سريع هذا الأسبوع، حيث تسيطر حالياً على معظمها وفقاً لمراقبين.
وأثارت التطورات الميدانية الأخيرة انتقادات المدوّنين العسكريين الأوكرانيين. فقد حمّلت قناة «ديب ستايت» التي يتابعها أكثر من 700 ألف شخص على «تيلجرام»، المسؤولية للواء «115 آلي»، معتبرة أنّه سبب «انهيار الدفاعات في جميع أنحاء المنطقة، ممّا تسبّب في خسائر كبيرة. 
وتواجه القوات الأوكرانية تقدّماً روسياً على الجبهة منذ سقوط «أفدييفكا»، حيث تسيطر قوات موسكو على أراضٍ في مواجهة خصم يفتقر إلى الأفراد والذخيرة.
وكان القائد الأعلى للقوات الأوكرانية أولكسندر قد اعترف بأنّ الوضع على الجبهة الشرقية «تدهور بشكل كبير»، وقال إنه يرى «تكثيفاً كبيراً» للهجوم الروسي منذ مارس، مما أدى إلى «نجاحات تكتيكية».
وفي هذا السياق، توقّع رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، أنّ الوضع سيتفاقم منتصف مايو ومطلع يونيو، التي ستكون فترة صعبة بالنسبة لأوكرانيا.
ميدانياً تبادل الطرفان هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، مساء أمس الأول. وقال حاكم مدينة «ميكولايف» الأوكرانية، فيتالي كيم، إن فندقاً ومنشأة لإمدادات الطاقة تعرضا للقصف في المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا. وأضاف كيم، عبر تطبيق «تليجرام»، أن الضرر لا يزال قيد التحديد وأنه لم تقع إصابات. 
وأعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، في بيان عبر تطبيق «تليجرام»، أمس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 5 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا، وانطلقت من «كيب تشودا» في شبه جزيرة القرم، إضافة إلى صاروخ دفاع جوي من طراز «إس- 300» أطلق من منطقة «بيلجورود» الروسية، و5
 طائرات مسيرة من طراز غير محدد تم إطلاقها من منطقة خيرسون. 
وأضاف البيان: نتيجة للأعمال القتالية، دمرت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات مجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة للقوات الجوية جميع الطائرات المسيرة الأربع في مناطق كييف وفينيتسا وخميلنيتسكي وكيروفوهراد. ودمرت مجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية في منطقة ميكولايف طائرة مسيرة من نوع غير محدد».
 ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو، إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق قريبة من الحدود ليلة أمس.
 وأعلن حاكم إقليم كالوجا الروسي، فلاديسلاف شابشا، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ثلاث طائرات مُسيرة قرب مستودع للنفط بمدينة ليودينوفو في منطقة كالوجا الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار. 
وقال شابشا، عبر قناته على تطبيق تليجرام «تم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة في منطقة مستودع للنفط بمدينة ليودينوفو»، بحسب ما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء. وأضاف شابشا: «لم تقع إصابات ولا دمار. الخدمات التشغيلية تعمل في الموقع».

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