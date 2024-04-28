الإثنين 29 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات تدعم المستشفيات والعيادات في رفح

تركيب طرف صناعي لأحد المصابين بالمستشفى الميداني الإماراتي (وام)
29 ابريل 2024 01:01

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يقر خطط مواصلة الحرب على غزة
موجة الحر تفاقم معاناة النازحين في غزة

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات والعيادات في مدينة مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
وتواصل الإمارات تقديم الدعم الطبي لوزارة الصحة في غزة، لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للأسر الفلسطينية النازحة.
وفي سياق متصل، بدأ المستشفى الميداني الإماراتي في غزة تركيب الأطراف الصناعية للجرحى والمصابين الذين فقدوا أطرافهم خلال الأحداث الكارثية في قطاع غزة.
وأعلن المستشفى أنه سيتم تسليم 61 طرفاً صناعياً للمصابين على مراحل عدة، وفي كل مرحلة سيتم تركيب الأطراف الصناعية لـ10 مصابين مع التأهيل الحركي والنفسي لهم.
يذكر أن المستشفى الميداني الإماراتي في غزة الذي تم تدشينه في ديسمبر الماضي تبلغ سعته 200 سرير ويضم كادراً طبياً مكوناً من 98 متطوعاً من 23 جنسية، منهم 73 من الرجال، و25 من النساء وأجرى المستشفى حتى اليوم 1517 عملية جراحية كبرى ودقيقة، وتعامل خلال الأشهر الماضية مع أكثر من 18 ألف حالة استدعت تدخلاً طبياً من قبل فريق المستشفى للتعامل معها، وتوفير العلاج والرعاية اللازمة بدءاً من الإسعافات الأولية، مروراً بإجراء الجراحات الضرورية لإنقاذ الحياة وتوفير العلاجات اللازمة والأدوية، وانتهاءً بالرعاية والعناية الحثيثة لتلك الحالات، فضلاً عن الاستشارات والخدمات الطبية.

الإمارات
فلسطين
إسرائيل
غزة
رفح
آخر الأخبار
أمطار مصحوبة بحبات الرَد
علوم الدار
فيديو.. أمطار غزيرة وبرد على مناطق مختلفة من الدولة
اليوم 18:30
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين بشأن الحافلات المدرسية
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين بشأن الحافلات المدرسية
اليوم 18:05
تركيب أطراف صناعية للجرحى في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي يبدأ تركيب أطراف صناعية للجرحى في غزة
اليوم 16:42
دخان يتصاعد من بركان في إندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا توزع أقنعة واقية على قرى بعد ثوران بركان
29 ابريل 2024
تركيب طرف صناعي لأحد المصابين بالمستشفى الميداني الإماراتي (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم المستشفيات والعيادات في رفح
29 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©