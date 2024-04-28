الإمارات تدعم المستشفيات والعيادات في رفح

غزة (الاتحاد)

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات والعيادات في مدينة مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وتواصل الإمارات تقديم الدعم الطبي لوزارة الصحة في غزة، لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للأسر الفلسطينية النازحة.

وفي سياق متصل، بدأ المستشفى الميداني الإماراتي في غزة تركيب الأطراف الصناعية للجرحى والمصابين الذين فقدوا أطرافهم خلال الأحداث الكارثية في قطاع غزة.

وأعلن المستشفى أنه سيتم تسليم 61 طرفاً صناعياً للمصابين على مراحل عدة، وفي كل مرحلة سيتم تركيب الأطراف الصناعية لـ10 مصابين مع التأهيل الحركي والنفسي لهم.

يذكر أن المستشفى الميداني الإماراتي في غزة الذي تم تدشينه في ديسمبر الماضي تبلغ سعته 200 سرير ويضم كادراً طبياً مكوناً من 98 متطوعاً من 23 جنسية، منهم 73 من الرجال، و25 من النساء وأجرى المستشفى حتى اليوم 1517 عملية جراحية كبرى ودقيقة، وتعامل خلال الأشهر الماضية مع أكثر من 18 ألف حالة استدعت تدخلاً طبياً من قبل فريق المستشفى للتعامل معها، وتوفير العلاج والرعاية اللازمة بدءاً من الإسعافات الأولية، مروراً بإجراء الجراحات الضرورية لإنقاذ الحياة وتوفير العلاجات اللازمة والأدوية، وانتهاءً بالرعاية والعناية الحثيثة لتلك الحالات، فضلاً عن الاستشارات والخدمات الطبية.