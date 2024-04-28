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زيلينسكي يكشف عن اتفاق مع الولايات المتحدة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
29 ابريل 2024 00:40

 زيلينسكي يكشف عن اتفاق مع الولايات المتحدة

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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن كييف وواشنطن تعملان على وضع اتفاقية أمنية ثنائية، كجزء من جهوده المستمرة لضمان حصول بلاده على دعم طويل الأمد.
وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي عبر تقنية الفيديو "نحن نعمل بالفعل على نص محدد، وهدفنا هو جعل هذا الاتفاق هو الأقوى من بين كل الاتفاقات".
وأضاف "إننا نناقش الأسس المحددة لأمننا وتعاوننا. ونعمل أيضا على تحديد مستويات محددة من الدعم لهذا العام والسنوات العشر المقبلة".
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الدعم سيتراوح بين معدات عسكرية وإنتاج مشترك للأسلحة إلى جانب مساعدات مالية.
وشدد على أن "الاتفاق يجب أن يكون نموذجيا حقا ويعكس قوة القيادة الأميركية".
كانت أوكرانيا أبرمت اتفاقات أمنية ثنائية مماثلة مع كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
اتفاق أمني
الولايات المتحدة
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