ارتفاع الإصابات بحمى الضنك في مدينة هندية

أعلنت السلطات الصحية في مدينة أودوبى بولاية كارناتاكا الهندية أن المنطقة شهدت، بعد هطول الأمطار الأخيرة، زيادة مثيرة للقلق في حالات الإصابة بحمى الضنك، مما دفع السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات سريعة.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء، الأحد، أن إدارة الصحة في المدينة أطلقت حملة شاملة ضد البعوض الناقل للمرض بهدف مكافحة تفشي المرض.

منذ يناير من هذا العام، أعلنت منطقة أودوبي بالفعل عن 47 حالة إصابة بحمى الضنك. وبلغ العدد الإجمالي للحالات العام الماضي 635 حالة.

ينتقل مرض حمى الضنك عن طريق البعوض وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. تتسبب المرض في شكله الخفيف في الإصابة بحمى شديدة وظهور أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا.

يمكن أن يؤدي أحد أشكال حمى الضنك الشديدة، والمعروف باسم حمى الضنك النزفية، إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم ثم إلى الوفاة فى حالة الإهمال وعدم تلقى العلاج المناسب.