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إندونيسيا توزع أقنعة واقية على قرى بعد ثوران بركان

دخان يتصاعد من بركان في إندونيسيا
29 ابريل 2024 01:02

وزعت الوكالة الإقليمية للتخفيف من حدة الكوارث في إندونيسيا أقنعة واقية من الأبخرة الضارة على السكان في 16 قرية بضاحية "هالماهيرا الغربية" في إقليم "مالوكو الشمالية" إثر ثوران بركان جبل "إيبو" الذي حدث الأحد.
وقال هالبر سفيان أسود، نائب مسؤول شؤون الطوارئ واللوجستيات في ضاحية "هالماهيرا الغربية"، لوكالة "أنتارا" في مدينة "تيرنيت" إن الوكالة أرسلت موظفين لتفقد حالة السكان الذين يقيمون فى 16 قرية في محيط جبل "إيبو".
وأوضح أسود أن توزيع الأقنعة يهدف إلى مساعدة السكان على حماية أنفسهم من الرماد البركاني الذي ينفثه البركان.
وأشار إلى أنه "نظرا لأن أمطار الرماد البركاني قد تسبب آثارا ضارة على صحة السكان، فإننا نناشد الأشخاص المقيمين في منطقة إيبو الفرعية والمناطق المحيطة بها ارتداء الأقنعة عند المغامرة بالخروج".

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المصدر: د ب أ
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بركان
رماد بركاني
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