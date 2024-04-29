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زلزال قوي يضرب شرق تايوان

زلزال
29 ابريل 2024 12:22

وقع زلزال صباح اليوم الإثنين، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، قبالة ساحل مقاطعة هوالين شرقي تايوان، بحسب ما نقله موقع "فوكوس" التايواني الاخباري عن هيئة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان.

 

 

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وذكرت هيئة الأرصاد أن الزلزال وقع في الساعة 0140 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في البحر، على بعد 5ر18 كيلومترا شمال شمال شرق مجلس مقاطعة هوالين، وعلى عمق 36 كيلومترا. وبلغت حدة الزلزال ذروتها في مقاطعتي هوالين وييلان، حيث بلغت قوتها 3 على مقياس شدة الزلازل المكون من 7 مستويات في تايوان. ولم ترد حتى الآن أي تقارير بشأن وقوع وفيات أو إصابات أو خسائر مادية.

المصدر: وكالات
زلزال
تايوان
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