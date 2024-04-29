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زيلينسكي يطالب بسرعة إرسال الأسلحة إلى بلاده

زيلينسكي وستولتنبرغ في مؤتمر صحفي
29 ابريل 2024 17:09

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، حلفاءه الغربيين إلى تسريع إمدادات الأسلحة إلى كييف "لإفشال" هجوم جديد.
وقال زيلينسكي، إلى جانب ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن "سرعة الإمدادات تعني حرفياً استقرار خط الجبهة".
من جانبه، ستولتنبرغ، الذي يقوم بزيارة إلى كييف، أنه "لم يفت الأوان بعد لتنتصر أوكرانيا" رغم التقدم الذي يحققه الجيش الروسي على الجبهة.
وأكد أمين عام حلف الناتو أن "المزيد من المساعدات (العسكرية) في الطريق" إلى أوكرانيا، قائلا إنه يتوقع إعلانات جديدة في هذا الاتجاه "قريبا".
وسبق أن طالب زيلينسكي ومسؤولون أوكرانيون آخرون بسرعة تزويد بلادهم بأسلحة خاصة أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى.

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المصدر: وكالات
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مساعدات عسكرية
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