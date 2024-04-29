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تايلاند تسجل درجات حرارة غير مسبوقة

عائلة تستخدم مراوح لتبريد الجو
29 ابريل 2024 20:45

تعرضت تايلاند لموجة حر شديدة وارتفاع كبير لدرجات الحرارة إلى مستويات قياسية في بعض المناطق اليوم الاثنين.
وحذرت السلطات من طقس أقسى في غضون الأيام المقبلة.
ونقلت وسائل إعلام، عن بيانات من إدارة الأرصاد الجوية التايلاندية، أن أكثر من ثلاثين منطقة في أنحاء مقاطعات تايلاند الـ 77 شهدت درجات حرارة قياسية في إبريل الجاري، وهو يعد عادة وبشكل عام الشهر الأكثر سخونة في السنة.
وسجلت درجات حرارة جديدة حطمت الأرقام القياسية التي يعود تاريخها إلى عام 1958.
وقالت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، إن درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في 26 مقاطعة هذا  الشهر.
 وسجلت مقاطعة "لامبانج الشمالية"، أعلى درجة حرارة حتى الآن هذا العام عند 44,2 درجة مئوية، لتقترب من أعلى درجة حرارة سجلت على الإطلاق في تايلاند، ألا وهي 44,6 درجة مئوية التي شهدتها البلاد آخر مرة في عامي 2016 و2023.
وارتفع استخدام الطاقة في تايلاند إلى مستوى قياسي يوم السبت الماضي، حيث بلغ 36356 ميجاوات مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية متكررة وسط ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة.
وقالت وزارة الصحة العامة، الأسبوع الماضي، إن الوفيات المرتبطة بالموجة الحارة ارتفعت إلى نحو 30  حالة على الصعيد الوطني هذا العام.
كانت السلطات قد حثت السكان، أوائل الشهر الحالي، على البقاء في أماكن مغلقة خلال النهار. وتشهد كثير من المناطق في البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل أكبر من المعتاد منذ الشهر الماضي.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من أن الصيف الجاري، الذي بدأ في تايلاند في نهاية فبراير، سوف يكون أشد حرارة بواقع درجتين عن المعتاد. وهناك مخاوف من أن مؤشر الحر، أي مدى الإحساس بالحرارة عند الأخذ في الاعتبار حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح، سوف يصل لأكثر من 50 درجة مئوية.

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المصدر: د ب أ
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