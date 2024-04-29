ارتفاع حصيلة قتلى القصف الصاروخي على أوديسا

قُتل أربعة أشخاص وجرح 28 آخرون، اليوم الاثنين، في هجوم صاروخي على مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا، وفق حاكم الإقليم.

وجاء في بيان للحاكم أوليغ كيبر، على منصة تلغرام، "ثلاث نساء ورجل قُتلوا. وفق حصيلة محدّثة، أصيب 28 شخصا بينهم طفلان ... وامرأة حامل. أربعة من الجرحى حالهم حرجة والأطباء يحاولون إنقاذ حياتهم".

وكان الحاكم قد أشار، في وقت سابق اليوم، إلى سقوط قتيلين و17 جريحا على الأقل.

وأشار، في رسالة منفصلة، إلى أن الضربة ألحقت أضرارا "بمبان سكنية وبنى تحتية".



وفق مشاهد بثتها وسائل إعلام أوكرانية اشتعلت النيران من جراء الهجوم في مبنى يقع عند البحر تابع للأكاديمية القانونية في أوديسا.

وتتعرض أوديسا، بانتظام، لضربات بالصواريخ والمسيرات.

وتكتسي موانئ المدينة الساحلية الكبيرة، المطلة على البحر الأسود، أهمية كبرى للصادرات الأوكرانية.

وفي خاركيف التي تعد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا وتتعرض لاستهداف متكرر، أصيب شخص واحد في ضربة، وفق السلطات المحلية.

وقال الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف، في منشور على منصة تلغرام، إن رجلا يبلغ من العمر 42 عاما أصيب بشظايا من جراء "هجوم صاروخي" روسي.