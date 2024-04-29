هولندا تدرس فرض ضريبة على المشروبات المحلاة

تدرس السلطات في هولندا فرض ضريبة سكر على المشروبات، وفقا لضريبة الاستهلاك الحالية.

وذكرت وسائل إعلام أن الحكومة بدأت، يوم الجمعة الماضي، دراسة خمسة خيارات لتعديل ضريبة الاستهلاك لتضع في الحساب كميات السكر الموجودة في المشروب.

تتضمن ضريبة الاستهلاك الحالية فرض ضريبة موحدة قدرها 26,13 يورو لكل 100 لتر من المشروبات. تقدر حصيلة هذه الضريبة بحوالي 690 مليون يورو خلال العام الحالي و711 مليون يورو في العام المقبل.

وتدرس الحكومة حاليا خمسة خيارات لفرض رسوم مختلفة من حيث النسبة والنطاق بما في ذلك فرض ضريبة سكر على كل المشروبات، أو إعفاء فئات مختلفة مثل المياه المعدنية وعصير الفواكه الخالية من السكر ومنتجات الألبان.

كما تطلب الحكومة الرأي بشأن كيفية التمييز بين السكر الطبيعي والسكر المضاف إلى المشروبات حتى يمكن فرض ضريبة السكر على هذه المشروبات.

وقال مارنيكسفان ريج وزير الدولة لشؤون الضرائب، في خطاب موجه إلى البرلمان الهولندي يوم الجمعة الماضي، إن الخيار الأول هو فرض الضريبة على كل المشروبات وهو الأسهل في التطبيق بالنسبة لإدارة الضرائب، والخيار الثاني هو إعفاء المياه المعدنية فقط من ضريبة السكر، باعتباره الخيار الأفضل من منظور الصحة العامة.

ومن المقرر انتهاء المشاورات بهذتا الشأن بحلول 7 يونيو المقبل.