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مقتل 4 إرهابيين شمالي باكستان

أرشيفية
30 ابريل 2024 01:06

إسلام أباد (وكالات) 

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أعلن الجيش الباكستاني أمس، قتل 4  مسحلين في إقليم «خيبر بختونخوا» الواقع بشمال باكستان قرب الحدود مع أفغانستان. وذكر مكتب العلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان أن العملية نفذت في منطقة «تانك» بإقليم «خيبر بختونخوا» بناءً على معلومات استخباراتية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات نتج عنها مقتل 4 مسلحين. 
وأضاف أن المسلحين متورطون في العديد من الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن والمدنيين، مبينة أن قوات الأمن صادرت خلال العمليتين كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات. 
وأوضح البيان أن القوات الباكستانية أطلقت عملية تطهير للقضاء على بؤر المسلحين في المنطقة، مؤكداً عزم القوات على القضاء على خطر الإرهاب في البلاد. 
يذكر أن الجيش الباكستاني قتل ثلاثة مسحلين في عملية أمنية الأسبوع الماضي في إقليم «خيبر بختونخوا» بعد تبادل كثيف لإطلاق النار مع المسلحين. 
وتشهد باكستان تصاعداً في الهجمات المسلحة خاصة في إقليمي «خيبر بختونخوا» و«بلوشستان».

الجيش الباكستاني
باكستان
خيبر بختونخواه
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