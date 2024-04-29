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الأعاصير تقتل 4 أشخاص وتصيب 30 في «أوكلاهوما»

الأعاصير تقتل 4 أشخاص وتصيب 30 في «أوكلاهوما»
30 ابريل 2024 01:06

أوكلاهوما (وام)

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لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم، بينهم رضيع، وأصيب 30 آخرون، خلال اليومين الماضيين جراء أعاصير شديدة ضربت ولاية أوكلاهوما الواقعة جنوب وسط الولايات المتحدة الأميركية. 
وقال كيفن ستيت حاكم أوكلاهوما في مؤتمر صحفي: إن بلدة «سولفور» كانت الأكثر تضرراً من الأعاصير التي شهدتها مقاطعة «موراي» جنوبي أوكلاهوما، لافتاً إلى أن الأعاصير تسببت في تسوية عدد من المنازل والمباني بالأرض، معلناً حالة الطوارئ في الولاية. 
من جانبه، قال البيت الأبيض في بيان أمس الأول، إن الرئيس جو بايدن عرض في اتصال مع حاكم أوكلاهوما دعم الحكومة الاتحادية الكامل للمساعدة في جهود التعافي.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من العواصف من رياح عاتية وأمطار غزيرة وتساقط البرد على مناطق يوجد بها أكثر من 47 مليون شخص في مناطق تمتد من شرق تكساس باتجاه الشمال عبر «إلينوي وويسكونسن». 
وذكرت «الهيئة» أن 38 إعصاراً محتملاً ضربت المنطقة، وأن أسوأ العواصف مرت بوسط أوكلاهوما يوم السبت حتى وقت مبكر من صباح الأحد الماضي، وامتدت إلى شمال غرب تكساس وغرب «ميزوري وكانساس». 
ودمرت الأعاصير أو ألحقت أضراراً بعشرات المباني، بما في ذلك المستشفى في بلدة «ماريتا»، وظل أكثر من 20 ألف عميل في الولاية من دون كهرباء.

الأعاصير
أوكلاهوما
أميركا
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