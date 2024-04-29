«الناتو»: المزيد من المساعدات العسكرية في الطريق إلى أوكرانيا

كييف (وكالات)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية، كييف، أمس: إن الوقت لم يفت بعد لتنتصر أوكرانيا في الحرب رغم التراجعات الأخيرة لجيشها على الجبهة.

وأكد ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي عقده أمس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن «المزيد من المساعدات العسكرية في الطريق»، قائلاً إنه يتوقع إعلانات جديدة في هذا الاتجاه قريبا.

من جانبه، أعرب زيلينسكي عن شكره لشركائه على حزم المساعدات الجديدة وأكد مجددا أن تحقيق الاستقرار على خط المواجهة وشن المزيد من الهجمات المضادة الأوكرانية يعتمدان على وصول إمدادات الأسلحة والدعم المالي في الوقت المناسب.

وأضاف أن «بعض الأسلحة بدأت تصل، ولكن يجب أن نقوم بتسريع العملية».

ميدانياً، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات البلاد تقدمت في مناطق عدة على طول خط المواجهة الشرقية في أوكرانيا أمس، إذ سيطرت على قرية في منطقة «دونيتسك»، وحققت تقدماً في مواقع استراتيجية في منطقة «خاركيف» وصدت عدداً من الهجمات الأوكرانية.

وتسيطر روسيا على حوالي 18 بالمئة من الأراضي الأوكرانية في المناطق الشرقية والجنوبية، وتواصل التقدم منذ فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف عام 2023 في تحقيق تقدم كبير ضد القوات الروسية المتمركزة بشكل جيد.

وفي فبراير الماضي، أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بالتوغل بشكل أكبر داخل أوكرانيا بعد السيطرة على بلدة «أفدييفكا» إذ قال: إن «القوات الأوكرانية اضطرت إلى الفرار وسط الفوضى فيما أعلنت أوكرانيا انسحابها من أفدييفكا».

وقالت وزارة الدفاع الروسية: «إن قواتها سيطرت على قرية سيمينيفكا شمال غرب أفدييفكا».

وقالت روسيا إنها هزمت القوات الأوكرانية في عددٍ من القرى الأخرى بالمنطقة، وأعلنت روسيا هزيمة القوات الأوكرانية في مناطق «سينكيفكا» في منطقة «خاركيف»، وفي عدد من النقاط الأخرى على طول خط المواجهة. وقالت أيضاً إنها استهدفت ورش الطائرات المسيرة الأوكرانية.

من جانبها، أعلنت أوكرانيا أمس، أنها صدت 55 هجوماً شرق البلاد في منطقة «دونيتسك»، غداة اعترافها بتدهور الوضع على خط الجبهة. وقال الجيش الأوكراني إنه صد 55 هجوماً في قرى عدة شمال «نوفوباخموتيفكا» وشرقها، من بينها «أوتشيريتني» حيث جرت معارك عنيفة أمس الأول.