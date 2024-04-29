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مستوطنون يقتحمون مجدداً باحات المسجد الأقصى

أرشيفية
30 ابريل 2024 01:06

غزة (الاتحاد)

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اقتحم مستوطنون، أمس، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل لليوم السابع على التوالي عرقلة وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف في المسجد الأقصى بأن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، بالتزامن مع مواصلة الانتشار المكثف لقوات الاحتلال على بوابات الأقصى.
والخميس الماضي، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سماح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والقيام بممارسات استفزازية تنتهك حرمته، إضافة إلى فرض قيود على دخول المصلين للحرم القدسي، في خرق للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وانتهاك لحرمة الأماكن المقدسة.

مستوطنون إسرائيليون
اقتحام المسجد الأقصى
المستوطنون الإسرائيليون
إسرائيل
فلسطين
المسجد الأقصى
القدس
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