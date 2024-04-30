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ثوران بركان في إندونيسيا مجدداً وأوامر بالإخلاء

ثوران بركان جبل روانج يظهر من جزيرة تاغولاندانغ في سيتارو، شمال سولاويزي
30 ابريل 2024 08:47

ثار بركان جبل روانج في إندونيسيا اليوم الثلاثاء ، مما دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب إلى أعلى مستوى وإصدار أوامر بالإخلاء الفوري داخل دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات.

وأدى ثوران بركان جبل روانج، الواقع في مقاطعة سولاويزي الشمالية، إلى تصاعد عمود من الرماد والدخان على ارتفاع ألفي متر في السماء، وفقا للوكالة الجيولوجية الإندونيسية.

وحثت الوكالة السكان في المناطق المتضررة على اتباع أوامر الإخلاء وارتداء الأقنعة للحماية من الرماد. ويأتي هذا الثوران الأخير في أعقاب النشاط البركاني المتزايد الذي بدأ في منتصف أبريل.

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وكانت السلطات الإندونيسية قد أصدرت في وقت سابق تحذيرا من تسونامي ورفعت مستوى التأهب للبركان بعد أن شهد عدة عمليات ثوران كبيرة ، وقذف أعمدة الرماد التي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة آلاف متر.

ودفعت هذه الثورانات سلطات الطيران إلى إغلاق مطار سام راتولانجي في مانادو، الذي يقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من البركان، لحماية الرحلات الجوية من الرماد البركاني الخطير.

ويعد البركان الذي يبلغ ارتفاعه 725 مترا أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا. وحدث آخر ثوران كبير لجبل روانج في عام 2002 ، مما أدى إلى تدفق الحمم البركانية التي تسببت في أضرار للمنطقة المحيطة. وتشهد إندونيسيا، الواقعة على ما يسمى بـ "حلقة النار" في المحيط الهادئ ، نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا.

المصدر: وكالات
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