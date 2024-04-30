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ملك بريطانيا يستأنف مهامه العامة

ملك بريطانيا
30 ابريل 2024 10:10

يستأنف ملك بريطانيا تشارلز الثالث مهامه العامة، اليوم الثلاثاء، بعد التأثير الإيجابي لعلاجه من مرض السرطان. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن الملك تشارلز يتلقى الرعاية كمريض غير مقيم بالمستشفى منذ أوائل فبراير الماضي.


ومن المقرر أن يزور الملك والملكة القرينة كاميلا مركزا لعلاج السرطان اليوم الثلاثاء. وتهدف الزيارة إلى زيادة الوعي بأهمية التشخيص المبكر للمرض وتسليط الضوء على الأبحاث المبتكرة، التي تدعمها مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، والتي تجرى في المستشفى.

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وأمضى الملك تشارلز، في كانون الثايناير الماضي، ثلاث ليال في المستشفى لإجراء عملية جراحية حيث تم اكتشاف إصابته بالسرطان. وأرجأ جميع المناسبات العامة بعد الإعلان عن تشخيصه بالمرض في 6 فبراير الماضي، لكنه واصل مهامه الرسمية من خلف جدران القصر. 

المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
لندن
بريطانيا
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