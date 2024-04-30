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الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى الـ 20 للتوسع شرقاً

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل (أ ف ب)
1 مايو 2024 01:20

بروكسل (د ب أ)

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أحيا الاتحاد الأوروبي، أمس، الذكرى الـ20 لانضمام عشر دول من أوروبا الشرقية إلى التكتل. 
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على موقع «إكس»، إن قبرص والتشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي بدافع من «رغبة قوية في أن تصبح جزءاً من حرية الاتحاد الأوروبي وازدهاره». وقال ميشيل قبل حلول الذكرى الرسمية في الأول من مايو: «أوروبا كانت أكبر من مجرد جغرافيا. إنها فكرة، رحلة، منارة للأمل». من جانبها، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية «التوسع التاريخي عام 2004 كان ميلاداً لعصر جديد تم بناؤه على وعد بأن كل الأوروبيين يمكن أن يكونوا أسياد مصيرهم». ومع التوسع شرقاً، ارتفع عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى 450 مليون نسمة، وأصبح أحد أكبر الأسواق في العالم.

الاتحاد الأوروبي
شارل ميشيل
أوروبا الشرقية
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