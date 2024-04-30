مصر والكويت تؤكدان أهمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة

أكدت مصر والكويت أهمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم، إلى جمهورية مصر العربية والتي تُعدّ أول زيارة رسمية لسموه إلى مصر بعد توليه منصبه أميراً لدولة الكويت، وذلك وتلبية للدعوة الموجهة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وعقد الرئيس المصري وأمير الكويت جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، شهدت تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت.

وشدد الجانبان في البيان الختامي على ضرورة إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدين رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية، بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة.

كما أكدا خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

وثمّن الجانبان التنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط، في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد الجانبان أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.و

خلال الزيارة، منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قلادة النيل تعميقاً وتجسيداً للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين.