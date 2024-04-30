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ألمانيا تضغط من أجل حل الدولتين وإدخال المساعدات

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (أرشيفية)
1 مايو 2024 01:19

برلين (وكالات)

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أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تأييدها لمزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وحل الدولتين، وذلك خلال محادثات مع نظرائها من الدول الغربية والعربية في الرياض.  وأكدت بيربوك أن قيام دولة فلسطينية مستقلة كجزء من عملية سلام شاملة وحل الدولتين يبقى هدفاً واضحاً للسياسة الألمانية، وفقاً لتقارير من دوائر الوفد الألماني أمس. ويستهدف حل الدولتين التعايش السلمي بين إسرائيل ودولة فلسطينية، على أساس حدود الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 - الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. 

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