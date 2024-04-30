«الصحة العالمية» تقيم مخاطر فيروس أنفلونزا الطيور على الصحة العامة

أكد الدكتور وين تشينج تشانج رئيس برنامج الأنفلونزا العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، انخفاض المخاطر الشاملة الحالية التي يشكلها فيروس أنفلونزا الطيور «إتش 5 إن 1» على الصحة العامة، عقب اكتشاف وجود الفيروس في ألبان أبقار بالولايات المتحدة وإصابة شخص به.

وقال الدكتور وين تشينج تشانج، في مؤتمر صحفي اليوم في جنيف، إن تقييم المنظمة لخطر الإصابة بالعدوى بين أولئك الذين يتعاملون مع طيور أو حيوانات مصابة أو يتواجدون في بيئات ملوثة يعتبر منخفضا إلى متوسط.

لكن المسؤول الصحي العالمي حذر من أن فيروس أنفلونزا الطيور يتطور وكذلك المخاطر المرتبطة به بما يستدعي المراقبة عن كثب، لذا توصي منظمة الصحة العالمية الدول بتعزيز مراقبة الأمراض في كل من الحيوانات والبشر وتنفيذ تدابير صارمة للأمن الحيوي في المزارع وضمان حماية عمال المزارع بمعدات الحماية الشخصية التي يحتاجون إليها إضافة إلى تعزيز المراقبة لدى الأشخاص المعرضين للفيروس بسبب طبيعة عملهم، من خلال الاكتشاف النشط للحالات والدراسات الخاصة بالأمصال وأيضا تبادل المعلومات وبيانات التسلسل الجيني بسرعة.

وقال مسؤول منظمة الصحة إن الدراسة التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية مؤخرا حول تأثير «البسترة» على بقاء فيروس أنفلونزا الطيور في الحليب واعدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون الحليب المبستر آمنا للاستهلاك كما قالت منظمة الصحة من قبل.