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فتح معبر جديد إلى شمال غزة

فتح معبر جديد إلى شمال غزة
1 مايو 2024 01:19

واشنطن (وكالات) 

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شهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، انطلاق أول قافلة شاحنات أردنية محمّلة بالمساعدات وموجهة إلى قطاع غزة عبر معبر إيريز «بيت حانون» الذي أعادت إسرائيل فتحه.
وقال بلينكن للصحافيين وهو يشاهد مرور المساعدات: «من هنا في الأردن نرى طريقاً مباشراً من الأردن إلى شمال غزة عبر معبر «بيت حانون»، الشحنات الأولى تغادر اليوم»، مضيفاً: «إنه تقدّم حقيقي ومهم، ولكن ما زال يتعيّن القيام بالمزيد».
 وفي وقت سابق أمس، أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل ستفتح معبراً جديداً إلى شمال غزة بعدما طلب الرئيس الأميركي جو بايدن ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

غزة
فلسطين
إسرائيل
المملكة الأردنية الهاشمية
أنتوني بلينكن
معبر بيت حانون
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