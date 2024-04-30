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تحذير أممي من خطر القنابل غير المنفجرة بغزة

دمار واسع بالمباني السكنية في قطاع غزة (أرشيفية)
1 مايو 2024 01:19

جنيف (الاتحاد)

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حذرت الأمم المتحدة من أن غزة تمر بـ«أخطر مرحلة» لوجود كميات كبيرة فيها من القنابل غير المنفجرة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
أفاد بذلك مدير البرنامج الأممي لأعمال الألغام في فلسطين مونغو بيرتش، خلال الاجتماع الـ 27 لمديري أنشطة الألغام ومستشاري الأمم المتحدة الذي عقد في جنيف، أمس. وأشار بيرتش إلى أن معظم الحوادث ستقع حينما يبدأ الناس العودة إلى شمال غزة، لعدم معرفتهم بمكان القنابل غير المنفجرة. وشدّد مدير البرنامج التابع لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، على ضرورة التدريبات اللازمة للمخاطر عند بدء عودة الناس إلى شمال القطاع.
من جانبه، أعرب جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، عن وقوفهم إلى جانب الفريق الأممي لأعمال الألغام في جهودهم الإنسانية وأعمالهم المتعلقة بتقدير المخاطر.
وأكد لاكروا في تصريحات خلال الاجتماع نفسه، أولوية الوقف الإنساني لإطلاق النار في غزة.

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