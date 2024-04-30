تونس.. جهود مكثفة لمواجهة الهجرة غير النظامية

شعبان بلال (القاهرة)

أخلت قوات الأمن التونسية عمارة في ولاية صفاقس الساحلية، بشرق وسط البلاد، من مئات المهاجرين غير النظاميين، حيث تواجه الولاية أزمة بسبب تدفق مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وقال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي: إن الوضع الصحي والبيئي في العمارة كان متردياً ويهدد بتسرب أمراض معدية. كما أشار إلى تورط جماعات من المهاجرين الذين يستخدمون المبنى في قضايا اتجار بالبشر واحتجاز رهائن.

ويرابط آلاف المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في المزارع وغابات الزيتون في أنحاء صفاقس المطلة على البحر الأبيض المتوسط، في انتظار فرصة للعبور نحو الجزر الإيطالية القريبة من أجل حياة أفضل داخل دول الاتحاد الأوروبي.

ورغم الجهود التي تبذلها تونس بشكل متواصل مع شركائها الأوروبيين، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فإن المراكب المحملة بالمهاجرين ما فتئت تتدفق عبر البحر إلى تونس، في محاولة للعبور إلى أوروبا. ويواجه مئات المهاجرين الموتَ غرقاً في البحر الأبيض المتوسط في رحلة الهروب من بلدانهم بحثاً عن حياة أفضل، فيما تحاول أوروبا السيطرة على ظاهرة الهجرة غير النظامية.

ووفقاً للمحلل السياسي التونسي الهادي حمدون، فإن تونس تحاول بكل إمكانياتها مكافحة الهجرة غير الشرعية، سواء الخارجة منها في اتجاه أوروبا أو القادمة من جنوب الصحراء الأفريقية، كما قامت بتنقيح قانون الهجرة غير الشرعية وتشديد الشق العقابي فيه.

وقال حمدون لـ«الاتحاد»: إن جهود تونس في هذا المجال جدية وعملية، وهو ما أدى إلى إحباط قرابة خمسين محاولة تسلل في ظرف شهر واحد. ورغم هذه الجهود، فإنها بحاجة إلى دعم أوروبي، بما في ذلك تسهيل الهجرة القانونية وانتهاج سياسات للحد من البطالة، بالإضافة إلى دعم لوجستي من قوارب وتجهيزات أمام محدودية الإمكانيات المتوفرة. وأضاف أن نتائج الحد من الهجرة غير النظامية ستعود بالمنفعة على تونس عبر تقليل المهاجرين الأفارقة الذين يعتبرونها بلد عبور، علاوة على الحد من المآسي وحوادث الوفيات وتحسين تدفق العمال إلى أوروبا بصورة قانونية، لافتاً إلى أن مكافحة الاتجار بالبشر هي أيضاً إحدى الأولويات بالنسبة لتونس.

ومن جانبه، وصف المحلل السياسي التونسي منذر ثابت ملف الهجرة غير الشرعية بالمعقد والمركب، قائلاً: إن تونس لا يمكنها مواجهة هذه الظاهرة بمفردها في ظل تفاقم الأزمة خلال الفترة الأخيرة. وأوضح ثابت لـ«الاتحاد» أن تونس تواجه أزمة حقيقية كما يتضح من الأحداث الحالية في صفاقس، وأنها تجد نفسها في وضع دقيق أمام موجات الهجرة المدفوعة بشبكات إجرامية.

وشدد ثابت على ضرورة اتفاق جاد مع الاتحاد الأوروبي ومعالجة عميقة لأسباب الهجرة عبر مؤتمر دولي.