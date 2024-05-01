الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ثوران بركان جبل روانج في إندونيسيا مجدداً وإجلاء الآلاف

ثوران بركان جبل روانج في إندونيسيا مجدداً وإجلاء الآلاف
1 مايو 2024 07:40

أجلت السلطات الإندونيسية آلاف السكان في منطقة جزر سيتارو، بمقاطعة سولاويزي الشمالية، بسبب موجة ثانية من ثوران بركان جبل روانج، وفقاً لما أعلنته الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث.

ونقلت وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء عن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري قوله، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعداد سبعة مراكز للطوارئ من أجل استقبال 12 ألف نازح.

وتم نقل النازحين عبر سفن وفرتها وكالة البحث والإنقاذ الوطنية والبحرية الإندونيسية والشرطة الوطنية، وتقع مراكز الطوارئ في مانادو وجزيرة سياو.


أخبار ذات صلة
ثوران بركان في إندونيسيا مجدداً وأوامر بالإخلاء
إندونيسيا يعيد كوريا 40 عاماً إلى الوراء!
المصدر: وكالات
بركان
إندونيسيا
آخر الأخبار
بورزينجيس.. إصابات وأوجاع!
الرياضة
بورزينجيس.. إصابات وأوجاع!
اليوم 13:51
توخيل ينتقد مدافعه: أنت متسرع!
الرياضة
توخيل ينتقد مدافعه: أنت متسرع!
اليوم 13:49
شعار "أم الإمارات"
علوم الدار
«أم الإمارات» تفوز بجائزة «خليفة التربوية»
اليوم 13:31
عجمان يبتعد عن حسابات القاع بـ«النقاط الاعتبارية»
الرياضة
عجمان يبتعد عن حسابات القاع بـ«النقاط الاعتبارية»
اليوم 13:30
الدراسة والعمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يومي الخميس والجمعة
علوم الدار
الدراسة والعمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يومي الخميس والجمعة
اليوم 13:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©