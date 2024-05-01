ثوران بركان جبل روانج في إندونيسيا مجدداً وإجلاء الآلاف

أجلت السلطات الإندونيسية آلاف السكان في منطقة جزر سيتارو، بمقاطعة سولاويزي الشمالية، بسبب موجة ثانية من ثوران بركان جبل روانج، وفقاً لما أعلنته الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث.



ونقلت وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء عن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري قوله، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعداد سبعة مراكز للطوارئ من أجل استقبال 12 ألف نازح.



وتم نقل النازحين عبر سفن وفرتها وكالة البحث والإنقاذ الوطنية والبحرية الإندونيسية والشرطة الوطنية، وتقع مراكز الطوارئ في مانادو وجزيرة سياو.





