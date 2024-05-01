مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قافلتي مساعدات أردنية

عمّان (الاتحاد)

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أمس، إن مستوطنين إسرائيليين اعتدوا على قافلتي مساعدات أردنية في طريقهما إلى قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن «القافلتين تابعتا مهمتهما ووصلتا إلى وجهتيهما داخل القطاع المحاصر». وقالت الوزارة: «اعتدى مستوطنون إسرائيليون متطرفون على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة».

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيانها إن إحدى القافلتين كانت متجهة إلى غزة عبر معبر «كرم أبو سالم» والثانية هي الأولى التي كان يفترض أن تدخل غزة عبر معبر «بيت حانون». وقالت منظمة «أنينو» الإسرائيلية للمساعدة القانونية في بيان إن «الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 رجال أوقفوا شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية».