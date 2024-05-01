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واشنطن تحث إسرائيل على تسريع وتيرة دخول المساعدات إلى غزة

توزيع طعام على نازحين في دير البلح (رويترز)
2 مايو 2024 02:29

تل أبيب (وكالات)

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التقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إطار الضغط من أجل وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما حث الفصائل الفلسطينية على قبول اتفاق لوقف القتال وإعادة الرهائن في القطاع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن بلينكن أشار خلال لقاء استمر ساعتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تحسن فيما يتعلق بوصول المساعدات إلى غزة، وإنه «جدد التأكيد على أهمية تسريع وتيرة هذا التحسن والحفاظ عليه».
وتأتي مباحثات بلينكن ونتنياهو بشأن المساعدات بعد مرور نحو شهر على إصدار الرئيس الأميركي جو بايدن تحذيراً صارخاً لنتنياهو قائلاً: إن «سياسة واشنطن يمكن أن تتغير إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات لمواجهة ما يتعرض له المدنيون من أضرار ومعاناة إنسانية، وكذلك مشكلة سلامة موظفي الإغاثة». وحث بلينكن الفصائل الفلسطينية على قبول اتفاق هدنة وصفه بأنه «سخي للغاية»، والذي من شأنه أن يشمل إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية مقابل الإفراج عن عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين ووقف القتال، مع إمكانية اتخاذ المزيد من الخطوات نحو اتفاق شامل في وقت لاحق.

أنتوني بلينكن
إسرائيل
أميركا
غزة
فلسطين
قطاع غزة
بنيامين نتنياهو
حرب غزة
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