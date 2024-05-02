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العواصف تودي بحياة 10 أشخاص في البرازيل

العواصف تودي بحياة 10 أشخاص في البرازيل
2 مايو 2024 12:12

 لقى ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم وفقد 20 آخرون بعدما ضربت فيضانات قوية ولاية ريو جراندي دو سول بجنوب البرازيل.

وناشد الحاكم إدواردو ليتي الحكومة الاتحادية تقديم المساعدة، وطالب المواطنين باللجوء إلى أماكن آمنة. وكتب عبر منصة «إكس»: «أناشد سكان ريو جراندي دو سول المتواجدين في المناطق الأكثر تضرراً: اعثروا على أماكن آمنة. نحن نواجه صعوبة في إنقاذ الأشخاص لأن هطول المطر لا يتوقف وهذا يمنع الطائرات من التحليق».

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وكان ما لا يقل عن 42 شخصاً قد لقوا حتفهم بسبب الفيضانات في سبتمبر الماضي. وأفادت وزارة الدفاع بأن الجيش يقوم بمهام إنقاذ باستخدام خمس مروحيات.

المصدر: د ب أ
البرازيل
عواصف
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