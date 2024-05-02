روسيا تعلن تحقيق إنجاز على جبهة القتال في أوكرانيا

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية القول، اليوم الخميس، إن قواتها سيطرت على منطقة "بيرديتشي" السكنية في شرق أوكرانيا في أحدث سلسلة من التقدم التدريجي المحرز في الأسابيع القليلة الماضية.

وواصلت روسيا التقدم خلال الأسابيع الماضية حيث سيطرت على قرى عدة، منذ أن دخلت بلدة "أفدييفكا" في فبراير الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إن قواتها سيطرت على قرية "سيمينيفكا" شمال غرب أفدييفكا وتقدمت في عدد من القرى الأخرى بالمنطقة.

كانت وزارة الدفاع الروسية قالت، في تقريرها اليومي الأحد، إن "وحدات مجموعة القوات المركزية" سيطرت على قرية "نوفوباخموتيفكا" الواقعة شمال غرب مدينة أفدييفكا.



