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دعوة عشرات الوفود إلى مؤتمر "السلام في أوكرانيا"

السكان ينظفون عقب قصف في أوكرانيا
2 مايو 2024 18:09

وجّهت سويسرا دعوات إلى أكثر من 160 وفداً للمشاركة في مؤتمرها حول "السلام في أوكرانيا"، من دون دعوة روسيا "في هذه المرحلة"، وفقاً للموقع الحكومي المخصّص لهذا الحدث.
وقالت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد في العاشر من إبريل الماضي "هذه خطوة أولى باتجاه عملية سلام مستدام"، معلنة أن الاجتماع سيُعقد في 15 و16 يونيو في وسط سويسرا.
ومن بين الدول المدعوة أعضاء مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومجموعة بريكس وبلدان مختلفة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وثلاث منظمات دولية هي الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، وممثلَين دينيين عن الفاتيكان وبطريركية القسطنطينية المسكونية.
وتؤكد الحكومة السويسرية أنّ اللائحة النهائية للمشاركين لن تُعرف إلّا "قبل وقت قصير جداً من انعقاد المؤتمر".
ولم يتأكد بعد حضور الرؤساء الأميركي جو بايدن أو الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كذلك، لم يتّضح بعد ما اذا كانت الصين ستحضر هذا المؤتمر.
وقالت الحكومة السويسرية إنّ "الهدف من المؤتمر... حول السلام في أوكرانيا، هو تحفيز عملية السلام المستقبلية وتحديد العناصر العمليّة والخطوات نحو مثل هذه العملية".
غير أنّ روسيا أكدت في وقت سابق من إبريل الماضي، أن "لا معنى" لعقد مفاوضات بشأن هذه الأزمة في غيابها.
وقالت الحكومة السويسرية إنّ "سويسرا مقتنعة بضرورة إشراك روسيا في تقدّم هذه العملية".
وحتى الساعة، لا يزال برنامج المؤتمر قيد الإعداد وتتمّ مناقشته بين سويسرا وأوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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