اليمن: «الحوثي» ينتهج سياسة الإفقار والتجويع ضد المدنيين

عدن (الاتحاد)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن اليمنيين المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي يدفعون ثمناً باهظاً مع مرور كل يوم في عمر الانقلاب، ويمرون بمعاناة غير مسبوقة مع ارتفاع معدلات الفقر والمجاعة والبطالة، وتفشي الأمراض والأوبئة، وتزايد معدلات الجريمة، وانعدام فرص الحياة الكريمة، في ظل حالة من اللامبالاة من قبل «الجماعة» واستمرارها في انتهاج سياسة الإفقار والتجويع، عبر فرض مزيد من القيود والأعباء، ومساعيها جر اليمن إلى حروب جديدة.

وأضاف الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الإحصائيات الحكومية تشير إلى أن كميات المشتقات النفطية التي دخلت عبر ميناء الحديدة من أبريل 2022 وحتى أبريل 2024 بلغت «6518000» طن، وأن الحوثيين يفرضون مبالغ مادية عن كل لتر يباع في مناطق سيطرتهم، بإجمالي اثنين مليار دولار صافي حصتها المباشرة عن بيع تلك الكميات.