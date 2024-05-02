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سويسرا تدعو 160 وفداً للمشاركة في «مؤتمر سلام أوكرانيا»

الرئيس الأوكراني يتفقد في كييف معدات عسكرية (رويترز)
3 مايو 2024 01:12

جنيف (د. ب. أ)

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أرسلت سويسرا، أمس، دعوات رسمية لأكثر من 160 وفداً، قبيل انعقاد مؤتمر إحلال السلام بأوكرانيا الذي من المقرر تنظيمه يومي 15 و16 من شهر يونيو المقبل في منتجع بورجنشتوك الواقع على بحيرة لوسيرن، حيث من المتوقع أن يحضره زعماء من دول العالم. 
وقالت وزارة الخارجية السويسرية، إن روسيا أعلنت مراراً عدم مشاركتها في المؤتمر. وجاء في بيان صدر في جنيف، أن «سويسرا مقتنعة بضرورة مشاركة روسيا في هذه العملية. لا يمكن تصور عملية سلام من دون روسيا».
وتنظم سويسرا المؤتمر بناء على طلب كييف، بهدف تطوير مسار نحو سلام دائم بعد مرور أكثر من عامين على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقد استبعدت روسيا مشاركتها بالفعل. 
من ناحية أخرى، قال  ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: «لا نفهم نوع الحدث المهم الذي من المفترض أن يكون عليه هذا المؤتمر للسلام». وتساءل بيسكوف: «كيف يمكن الحديث عن مؤتمر جدي ذي نتائج جدية، من دون مشاركة روسيا؟». 
الموقف الروسي له ثقله، حيث تدعو الصين إلى عقد مؤتمر للسلام يكون مقبولاً لدى روسيا وأوكرانيا. ومن غير الواضح ما إذا كانت الصين ستنضم إلى المؤتمر السويسري. وستجرى المناقشات خلال المؤتمر على أساس خطة السلام التي قدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الأمم المتحدة في أواخر عام 2022.

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