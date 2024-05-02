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الأردن يؤكد ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة

فلسطينيتان تبكيان أحد أقاربهم في مستشفى النجار (أ ف ب)
3 مايو 2024 01:11

عمّان (الاتحاد)

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أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أمس، ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، عن الملك عبدالله قوله، خلال مباحثات عقدها في روما، مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بحثا خلالها التطورات بالمنطقة، ولا سيما ما تشهده غزة من أوضاع متدهورة، إنه يجب التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ووقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وتوفير المساعدات الإغاثية بكل الطرق الممكنة ومن دون أي عوائق، محذراً من تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح. 
وجدد التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار بالمنطقة من دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، معرباً عن تقديره لدور إيطاليا بدعم حل الدولتين.  وأكد الرئيس الإيطالي توافق موقف بلاده مع الأردن، خاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة، والتوصل إلى أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. 
وأشاد بجهود المملكة في إيصال المساعدات إلى غزة ورفع المعاناة عن أهلها، مؤكداً أهمية الدور الأردني في هذا الوقت الحرج بالمنطقة.
وحذر الرئيس الإيطالي من تداعيات الهجوم على رفح وتوسع الصراع الإقليمي.

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