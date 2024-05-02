الجمعة 3 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

5 مراحل لمساعدة غزة عبر «الرصيف الأميركي»

أعمال إنشاء الرصيف البحري الأميركي على سواحل غزة (من المصدر)
3 مايو 2024 01:12

دينا محمود (غزة، لندن)

أخبار ذات صلة
تقدّم في مفاوضات هدنة غزة
الأمم المتحدة: 40 مليار دولار تكلفة إعمار غزة

بالتزامن مع نشر القيادة المركزية الأميركية الصور الأولى للرصيف البحري الذي تقيمه الولايات المتحدة قبالة سواحل قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين بالحرب هناك، تكشفت، خلال الأيام القليلة الماضية، مزيد من التفاصيل بشأن هذا المشروع، الذي تشير التقديرات إلى أن تكاليفه ستصل إلى 320 مليون دولار.
فبحسب مصادر أميركية مطلعة، من المنتظر أن يكون هذا الرصيف البحري جاهزاً بشكل كامل لاستقبال الشحنات الأولى من المواد الإغاثية الموجهة لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك لتعويض العجز عن الوصول براً إلى كثير من مناطق القطاع، بسبب استمرار القتال وغير ذلك من العقبات اللوجستية.
وأوضحت المصادر، أن غالبية المساعدات التي سيتم إيصالها إلى قطاع غزة عبر هذا الرصيف، ستكون عبارة عن مواد غذائية، تم تجميعها من عدة دول، ونقلها إلى ميناء لارنكا القبرصي، تمهيداً لشحنها عبر البحر المتوسط إلى أهالي غزة، الذين تتصاعد التحذيرات من أنهم يواجهون حالياً، خطر التعرض لمجاعة فعلية.
ووفقاً لمتحدث باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تعمل بشكل وثيق مع الجيش الأميركي لتنسيق الخطط الخاصة بإقامة الرصيف البحري، ستشمل هذه المواد الإغاثية، أغذية مخصصة لعلاج حالات سوء التغذية الحاد لدى أطفال غزة، بجانب مستلزمات للنظافة الشخصية، وإمدادات إنسانية أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن إيصال المساعدات عبر هذا الرصيف البحري، الذي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطط إقامته للمرة الأولى في مارس الماضي، تبدو حتى الآن عملية معقدة، تشمل 5 مراحل على الأقل، تبدأ بشراء المواد الإغاثية من دول مختلفة أفريقية وآسيوية وأوروبية، وتنتهي بتوزيعها على المحتاجين إليها في غزة.
وما بين هاتين المرحلتين سيتم تفتيش شحنات المساعدات في قبرص، قبل نقلها بحراً إلى القطاع الساحلي، الذي تتواصل فيه المعارك، منذ قرابة 7 أشهر. 
وعند وصول الشحنات إلى شواطئ غزة ستُنقل إلى الرصيف الجاري إقامته، من جانب نحو ألفٍ من العسكريين الأميركيين، المنتمين في الغالب لقوات الجيش والبحرية، حسبما كشفت وزارة الدفاع «البنتاجون».
ووفقاً لمسؤولين تحدثوا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، ستكون معايير عمليات التفتيش المزمع إجراؤها لشحنات الإغاثة في قبرص، مماثلة لتلك المتبعة في الوقت الحاضر، على المعابر البرية المؤدية إلى قطاع غزة، والتي شكت منها بعض المنظمات الإنسانية في السابق، بدعوى أنها تتسم أحياناً بـ«التعسف». وفي الوقت ذاته، شدد مسؤولون أميركيون، في تصريحات للصحيفة نفسها، على أن الرصيف البحري، الذي سيبدأ باستقبال إمدادات تكفي لملء 90 شاحنة إغاثة وصولاً إلى ما يوازي حمولة 150 من الشاحنات في نهاية المطاف، لن يشكل بديلاً عن عمليات إيصال المساعدات بالطرق البرية، التي تقول الأمم المتحدة إنها قد زادت في الآونة الأخيرة.
ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة البحرية من قبرص إلى الرصيف البحري الأميركي، والبالغ طولها ما يقارب 250 ميلاً «أكثر من 400 كيلومتر»، 15 ساعة على الأقل أو يوم كامل من الإبحار، ولكن رحلة السفينة الحاملة للمساعدات، قد تستمر لما يصل إلى يومين أو أكثر، اعتماداً على نوعها ووزن حمولتها.
ويشير خبراء في هذا الصدد إلى ما حدث عند تدشين الممر البحري الإنساني من قبرص في منتصف مارس الماضي، عندما قطعت السفينة «أوبن آرمز» رحلتها على المسار نفسه في نحو ثلاثة أيام، وهي تقطر خلفها 200 طن من المساعدات الغذائية، عوضاً عن حملها على متنها.
ولم تتضح حتى الآن آلية توزيع المساعدات التي سيستقبلها الرصيف البحري الأميركي، على الفلسطينيين في قطاع غزة. 
فبعدما أفادت وسائل إعلام بريطانية قبل أيام بأن المملكة المتحدة تبحث إمكانية نشر قوات لها على الأرض في غزة للاضطلاع بعملية التوزيع أحجمت وزارة الدفاع في لندن عن تأكيد صحة هذه التقارير أو نفيها، في حين حذر مسؤولون حاليون وسابقون من مغبة الإقدام على تلك الخطوة، قائلين: إن ذلك سيكون «عملاً جنونياً».

القيادة المركزية الأميركية
أميركا
فلسطين
غزة
إسرائيل
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
طفل يقف بين أنقاض منزله المدمر في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقدّم في مفاوضات هدنة غزة
3 مايو 2024
أطفال يمنيون في أحد مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» ينتهج سياسة الإفقار والتجويع ضد المدنيين
3 مايو 2024
أعمال إنشاء الرصيف البحري الأميركي على سواحل غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
5 مراحل لمساعدة غزة عبر «الرصيف الأميركي»
3 مايو 2024
الرئيس الأوكراني يتفقد في كييف معدات عسكرية (رويترز)
الأخبار العالمية
سويسرا تدعو 160 وفداً للمشاركة في «مؤتمر سلام أوكرانيا»
3 مايو 2024
دمار واسع في مدينة خان يونس جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 40 مليار دولار تكلفة إعمار غزة
3 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©