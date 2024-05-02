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تقدّم في مفاوضات هدنة غزة

طفل يقف بين أنقاض منزله المدمر في مدينة غزة (أرشيفية)
3 مايو 2024 01:12

حسن الورفلي (القاهرة)

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أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أمس، أن هناك تقدماً إيجابياً في مفاوضات الهدنة في غزة.
وأشار المصدر إلى اتصالات مصرية مكثفة مع جميع الأطراف، مشيراً إلى وصول وفد من الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة خلال يومين لاستكمال مباحثات التهدئة. وتشمل المرحلة الأولى، الوقف المؤقت للعمليات العسكرية بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة قريبة من الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، ما عدا وادي غزة.
وبشأن تبادل الأسرى في المرحلة الأولى، فإن المقترح المصري ينص على أن تطلق الفصائل الفلسطينية سراح 33 محتجزاً بما يشمل جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة من نساء مدنيات ومجندات، وأطفال دون سن 19، وكبار السن فوق سن 50، والمرضى والجرحى. 
في المقابل تطلق إسرائيل سراح 20 من الأطفال والنساء الفلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي، بناء على قوائم تقدمها الفصائل حسب الأقدم اعتقالاً، و20 أسيراً من كبار السن بشرط ألا يزيد المتبقي من عقوباتهم عن 10 سنوات.
وبشأن عودة النازحين المدنيين إلى مناطق سكنهم، فقد نص الاقتراح المصري على أن تتم تلك العودة في اليوم السابع من سريان الاتفاق، وعقب إطلاق سراح جميع النساء الإسرائيليات، بعد أن تنسحب القوات الإسرائيلية من شارع الرشيد شرقاً بمحاذاة شارع صلاح الدين، بشكل يسهل دخول المساعدات الإنسانية، ويسمح بالبدء في عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى مناطق سكنهم، وحرية السكان المدنيين في الحركة في جميع مناطق القطاع.

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الحرب في غزة
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طفل يقف بين أنقاض منزله المدمر في مدينة غزة (أرشيفية)
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