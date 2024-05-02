إرهابيون يفجّرون جسرا في الساحل الأفريقي

كشف جيش النيجر، اليوم الخميس، عن تفجير جسر في جنوب غرب البلد في هجوم نسب إلى "مجموعات إرهابية" هدفها "عزل" مدينة تقع على عشرات الكيلومترات في بوركينا فاسو المجاورة.

وجاء في بيان، صادر عن الجيش، أن "مجموعات إرهابية مسلّحة قامت" مساء الاثنين "بتدمير جسر بواسطة متفجّرات في منطقة موسي-باغا"، وهي بلدة تقع على بعد 100 كلم تقريبا من العاصمة النيجرية نيامي.

وتبعد موسي-باغا حوالى تسعة كيلومترات عن الحدود مع بوركينا فاسو.

وأفاد الجيش بأن هذه "المجموعات الإرهابية حاولت على الأرجح عزل مدينة "كانتشاري" في بوركينا فاسو" على بعد عشرات الكيلومترات من موسي-باغا من خلال "عملها التخريبي" هذا.

وكان محور نيامي-واغادوغو الذي يمرّ في "موسي-باغا" يشكّل الممرّ الرئيسي لعبور البضائع المحمّلة من مرفأ أبيدجان لكنه بات غير قابل للاستخدام تقريبا منذ سنتين بسبب أعمال الإرهاب.

ويعبر هذا الممرّ في ما يعرف بـ"منطقة الحدود الثلاث" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، حيث يوجد متشددون من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وبسبب تهديدات المجموعات المتطرفة، فرّ "أكثر من 30 ألف شخص" منذ يناير، بحسب معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في نيامي.

في بوركينا فاسو، أدّت الأعمال الإرهابية إلى مقتل أكثر من 20 ألف مدني وعسكري ونزوح أكثر من مليوني شخص.