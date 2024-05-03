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طعن قانوني على ترحيل مهاجرين في بريطانيا إلى رواندا

مهاجرون يصلون إلى بريطانيا
3 مايو 2024 17:51

قالت جماعة مساعدة طالبي اللجوء المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنها قدمت طعنا قانونيا ضد سياسة الحكومة البريطانية المتعلقة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بعد إقرار قانون جديد يمهد الطريق لتنفيذ هذه الخطة.
في الشهر الماضي، وافق البرلمان على قانون يسهل ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في حال وصولهم إلى بريطانيا دون تصاريح بموجب تشريع جديد يهدف إلى إبطال حكم أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة يقضي بأن الخطة تخالف القانون.
وذكرت المنظمة أن وثيقة الحكومة المتعلقة بالسلامة في رواندا، التي نُشرت في 29 أبريل الماضي والتي تنص على أنه يجب على جميع العاملين في القضايا الاجتماعية اعتبار رواندا وجهة آمنة، لا تتفق مع القانون الجديد الذي يعطي لطالبي اللجوء حق الاستئناف في ظروف محدودة للغاية.
وقالت أليسون بيك أب المديرة التنفيذية للمنظمة "اتخذنا هذا الإجراء القانوني لضمان أن وزارة الداخلية ستنظر في أي حالات فردية تعارض الترحيل إلى رواندا وتشمل (حالات) تستند إلى مخاوف من إعادتهم من رواندا إلى الأماكن التي فروا منها".

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المصدر: وكالات
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المهاجرون
ترحيل المهاجرين
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