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روسيا تعلن السيطرة على مئات الكيلومترات في أوكرانيا

دبابات روسية
3 مايو 2024 18:06

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن قوات بلاده سيطرت على مئات الكيلومترات المربعة من الأرض هذا العام في أوكرانيا.
وقال شويغو إن القوات الروسية سيطرت على 547 كيلومترا مربعا من الأراضي.
وذكر شويغو، في تصريحات أمام كبار قادة الجيش، أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط المواجهة الأمامي، وأن القوات الروسية تخترق ما وصفه بشبكة المعاقل الأوكرانية.
وأضاف "تحاول وحدات الجيش الأوكراني التشبث بخطوط متفرقة لكنها اضطرت، في ظل هجومنا، إلى التخلي عن مواقعها والانسحاب".
ومضى يقول أن القوات المسلحة الروسية سيطرت خلال الأسبوعين الماضيين على "تجمعات نوفوباخموتيفكا وسيمينيفكا وبرديتشي السكنية".
وقالت روسيا في سبتمبر 2022 بعد سبعة أشهر من بدء الأزمة الحالية إنها ضمت أربع مناطق أوكرانية، هي دونيتسك وخيرسون ولوجانسك وزابوريجيا، إلى أراضيها السيادية.
وتحقق القوات الروسية، تقدما منذ أن شنت أوكرانيا هجوما مضادا لم ينجح في تحقيق الأهداف المرجوة منه ضد القوات الروسية الأكثر عديدا وتسليحا.

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المصدر: وكالات
سيرغي شويغو
سيرجي شويجو
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أوكرانيا
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