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ماكرون وشولتس "ينسقان مواقفهما" بشأن الصين

قصر الإليزيه
3 مايو 2024 18:23

حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تنسيق موقفه بشأن الصين مع المستشار الألماني أولاف شولتس خلال عشاء غير رسمي في العاصمة باريس، مساء أمس الخميس، وفق ما أفاد مصدر مطلع اليوم الجمعة.
يأتي ذلك قبل زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى فرنسا المقررة الاثنين.
وبحسب هذا المصدر، اقترح الإليزيه على المستشار الألماني المشاركة في الاجتماع الثلاثي المقرر عقده الاثنين بين الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وشي جين بينغ.
والغاية من ذلك هي تكرار صيغة اجتماع عام 2019 في باريس بين ماكرون والمستشارة أنغيلا ميركل وجان كلود يونكر، سلف فون دير لايين، مع الرئيس الصيني.
لكن أولاف شولتس اعتذر لأن له زيارة مقررة إلى لاتفيا وليتوانيا، وفق ما أفاد المصدر الفرنسي.
وأكد فولفغانغ بوشنر المتحدث باسم المستشارية الألمانية للصحافيين، اليوم الجمعة، أن جدول الأعمال "تم وضعه منذ فترة طويلة"، موضحا أن مشاركة ألمانيا في الاجتماع ليست مطروحة لذلك السبب.
وتم بحث إطار للتعامل مع القضايا الصينية خلال العشاء الذي أقيم مساء الخميس بين الزعيمين الفرنسي والألماني، برفقة زوجتيهما، في مطعم لا روتوند الباريسي الذي يرتاده إيمانويل ماكرون بانتظام.
وصف قصر الإليزيه العشاء بأنه "خاص"، لكن تم نشر العديد من الصور الرسمية للزوجين الرئاسيين على شبكات التواصل الاجتماعي، من بينها صورة نشرها الزعيمان بشكل متزامن.
وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية إن "هذه المحادثة ستسمح لرئيس الجمهورية التناقش مع شي جين بينغ من منظور أوروبي".
ولفت المتحدث باسم المستشارية إلى أن "المشاورات المسبقة بين ألمانيا وفرنسا دائما ما تكون وثيقة جدا"، مضيفا "إنها ممارسة جيدة، وسنواصل هذا التعاون الفرنسي الألماني في هذا المجال، لا سيما في ما يتعلق بموضوع الأمن".
وتحدث إيمانويل ماكرون وأولاف شولتس عبر الفيديو قبل زيارة الأخير للصين في منتصف نيسان/أبريل، ثم ناقشا الزيارة عند عودته خلال قمة أوروبية في بروكسل.

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