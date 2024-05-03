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زلزال يضرب الفلبين وتوقع هزات ارتدادية وأضرار

زلزال
3 مايو 2024 19:03

زلزال يضرب الفلبين وتوقع هزات ارتدادية وأضرار
قالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية إن زلزالا، بقوة ست درجات على مقياس ريختر، وقع قبالة إقليم جزيرة "ليتي" بوسط الفلبين اليوم الجمعة، مع توقع حدوث أضرار وهزات ارتدادية.
وسجل مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني، الزلزال وقال إن شدته بلغت 5.9 درجة، مضيفا أنه كان على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد تقارير، حتى الآن، من السلطات الفلبينية عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء الزلزال الذي وقع في البحر.
تقع الفلبين في "حلقة النار" في المحيط الهادي حيث يشيع النشاط البركاني والزلازل.
وقال هارولد جيجانتو أحد أفراد الشرطة في مدينة "دولاج" الساحلية في "ليتي"، الذي كان يحرس نقطة تفتيش بالقرب من مركز تجاري عندما وقع الزلزال "أصيب الناس بالذعر وهرعوا خارج المركز التجاري".
وأوضح جيجانتو أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار وأن الزلزال كان "قويا للغاية".

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المصدر: رويترز
زلزال
الفلبين
الهزات الارتدادية
هزة ارتدادية
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